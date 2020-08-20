كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 أغسطس 2020 04:44 مساءً - تفضّل الكثير من السيدات اعتماد موديلات الأقراط من الؤ الكريمة على غيرها؛ إذ تزيدهنّ جمالًا وأناقة.

ويمكن تنسيق هذه الموديلات من الأقراط مع مختلف الأوقات والمناسبات، كما تلجأ معظم الفتيات إلى اعتمادها في حفلات زفافهن.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" مجموعة موديلات أقراط من الأحجار الكريمة من ماركات عالمية، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة جذابة ومتميزة.



قرط من كارتييه

قرط من كارتييه



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أنيق ومميز بين موديلات الأقراط من الأحجار الكريمة؛ يمكنكِ الاستعانة يهذا التصميم من كارتييه، لقرط يجمع بين الذهب الأبيض وأحجار الفيروز، وأحجار كابوشون من الزمرد، وطلاء اللكر الأسود، والألماس.



وهذا القرط مستوحى من فن "أرت ديكو" المصنوع من الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطًا)، وكل قرط مرصع بـ76 ألماسة.

تابعي المزيد: هذه الأقراط نقطة ضعف ياسمين صبري



قرط من كارتييه

قرط من كارتييه



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر أناقة وجاذبية بين موديلات الأقراط من الأحجار الكريمة؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من كارتييه، لقرط يجمع بين الذهب الأبيض وأحجار الزمرد، والياقوت الأزرق، وعرق اللؤلؤ، ومرصع الألماس.

وهذا القرط من مجموعة "ليزوازو ليبيري"، وهو مصنوع من الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطًا)، ومزين بحجر عرق اللؤلؤ والزمرد والياقوت الأزرق وحجري زمرد بقطع الدمعة، وكل قرط مرصع بـ186 ألماسة.

تابعي المزيد: أطقم راقية ألماس وأحجار كريمة لمناسباتك

Advertisements



قرط من ديور

قرط من ديور



إذا كنتِ مدعوة على حفل أو سهرة مسائية، وتبحثين عن تصميم مميز وجذاب بين موديلات الأقراط من الأحجار الكريمة؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من ديور، لقرط يجمع بين الذهب الأصفر، وأحجار الياقوت الأحجار، وأحجار الألماس صغيرة الحجم.

ويتمتع تصميم هذا القرط بأشكال متعددة مرصعة بالياقوت الأحمر، وبريق الألماس، ويمكنكِ تنسيقه مع فستان من اللون الأحمر.

تابعي المزيد: تألّقي بأجمل العقود الماسية في مناسباتكِ



قرط من شوميه

قرط من شوميه



لإطلالة أكثر أناقة وفخامة؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من شوميه، لقرط يجمع بين الذهب الوردي (عيار 18 قيراطًا)، وأحجار الفيروز، وأحجار ألماس دائرية.

ويتمتع هذا القرط بتصميم أنيق على شكل زهرة مرصعة بـ4 أحجار من الفيروز باللون الأزرق، وتطعيمها بأحجار الألماس الدائرية، ويمكنكِ تنسيقه مع الإطلالات النهارية والمسائية.

تابعي المزيد: موديلات أساور مصنوعة من الذهب الوردي وألماس



قرط من شوبارد

قرط من شوبارد



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة أكثر جاذبية للظهور بها في السهرات والمناسبات الكبيرة، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من شوبارد؛ لقرط كبير الحجم يجمع بين الذهب الأبيض وأحجار التوباز الأزرق والأصفر.