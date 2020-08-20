"ماجد" في دعوى تطليق زوجته: بتحطلي حبوب منع الحمل في العصير

علاقات و مجتمع

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كانت فترة الـ5 أشهر زواج كفيلة لـ"ماجد.م"، كي يكتشف مرض زوجته النفسي، وكان قد تزوجها دون علمه معاناتها من أي أمراض نفسية أو جسدية، واجتهد أهلها كي يخفوا عنه هذا الأمر، فرفع عليها دعوى تطليق للضرر أمام محاكم الأسرة بإمبابة وحملت الدعوى رقم 3334 لسنة 2019.

يروي ماجد مأساة ما يعيشه يوميا في بيت الزوجية في تصريحات لـ"هن"، قائلا: "أهلها خبوا عليا إنها مريضة نفسية وبتتعالج، وهي مكنش باين عليها حاجة تصرفاتها بتبان طبيعية، ولما عرفت اللي هي بتعمله، وواجهت أهلها قالولي إنها بتتعالج من مرض نفسي، وقربت تخف".

بمراقبتها تبين لـ ماجد إنها تضع له عقار في مشروبه كل يوم، بعد أشهر قليلة من الزواج ظل يراقبها ليجد الحبوب في نهاية الأمر، خشى على نفسه منها بشدة، فاستشار الصيدلي والذي قال له إنها حبوب لمنع الحمل.

لا يستطيع الزوج التعامل معاها، حتى أنه أصبح يخشى الاقتراب منها، وطلب منها الذهاب لبيت عائلتها إلا أنها رفضت، فأصبح يقيم في منزل والدته: "بقيت أخاف أطلع شقتي تعمل فيا حاجة وأنا نايم، وهي مرضيتش ترجع بيت أهلها، وكمان بيطالبوني بمصاريف علاجها، مش كفاية إنهم خبوا عليا من الأول ودبسوني فيها".

حاول الزوج تطليق زوجته بالتراضي مع أهلها إلا أنهم رفضوا "قلت تأخد القايمة وتتنازل عن المؤخر والنفقة والمتعة، واستعوض ربنا في الفرش، رفضوا"، فلازم أرفع قضية.