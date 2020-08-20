رغم فوائده.. هؤلاء ممنوعون من الإفراط في تناول البطيخ

صحة

تعد فاكهة البطيخ خيار مفضل للكثيرين لما له من فوائد عديدة، لكن توجد بعض الأضرار التي تنتج عن تناولها بإفراط، كما أنه توجد بعض الفئات يحذر عليهم الإفراط في تناوله.

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وعرضت "سبوتينك"، نقلًا عن الدكتور أندريه بوبروفسكي، إن أصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري وأمراض الجهاز البولي، يجب عليهم عدم الإفراط بتناول البطيخ الأحمر، لأنه يسبب ارتفاع ضغط الدم.

كما أوضح "أندريه" أنه عند وجود استعداد بسيط لارتفاع ضغط الدم، وخاصة عند عمل الكلى بصورة غير فعالة، يمكن أن يسبب البطيخ الأحمر مشكلات عديدة، لأن الكلى لا تتمكن من معالجة السوائل، لذلك يبقى جزء منها في الجسم، ما يؤدي إلى زيادة حجم الدم، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم.

كما أكد "أندريه" أنه يمكن أن يسبب البطيخ الأحمر الحساسية عند البعض، خاصة عند تناوله مع المشروبات الكحولية، مشيرًا إلى أن الكحول يخفض مقاومة الجسم لمسببات الحساسية.

وأشار "أندريه" إلى أن الكثيرين في موسم الصيف يتبعون نظام غذائي أساسه البطيخ الأحمر، لكن معظمهم لا يتبعه بصورة صحيحة، لذلك يمكن أن تكون النتائج سلبية، مؤكدا في الوقت ذاته، أن البطيخ الأحمر، يحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن، لذلك يمكن للأشخاص الأصحاء تناوله، لكن على الأقل قبل الخلود إلى النوم بساعتين أو ثلاث ساعات، لكي يكون للجسم الوقت الكافي لإخراج السوائل الزائدة.