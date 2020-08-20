دلع وغزل ورومانسية.. حكاية 3 أغاني أهداها عمرو دياب لـ دينا الشربيني

علاقات و مجتمع

مشاهد من الحب جمعت بين الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، فكل منهما اختار طريقته للتعبير عن حبه للآخر، وبصوته الآخذ قدّم الهضبة 3 أغاني أهداها لحبيبته، معلنًا عن عشقه لها بكلمات رومانسية ورسم مشاهد "الدلع والغزل".

- أماكن السهر

"أماكن السهر" آخر أغاني الهضبة، التي اختار أن يهديها إلى الفنانة دينا الشربيني، لتظهر معه في الكليب الخاص للأغنية.

وعلى مدار 4 دقائق هي مدة الفيديو الكليب، ظهر الثنائي في مشاهد مختلفة اتسمت بالدلع والغزل، فظهر "الهضبة" وهو يحمل "دينا" على كتفيه، وفي مشهد آخر وهما يسيران سويًا على الشاطئ، وبذلك بحسب ما أكدته مصادر لـ"الوطن".

- زي ما أنتي

وخلال الاحتفال بعيد الحب، في العام الماضي، حسم الهضبة الجدل حول أغنية "زي ما أنتي"، التي جاءت ضمن ألبومه الأخير "سهران"، فالأغنية وقتها أثارت الجدل حول المقصود منها إذ كانت زوجته السابقة الفنانة شيرين رضا، أم زينة عاشور.

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وعقب الجدل المثار وقتها، حسم "الهضبة" الجدل، لينشر عبر حسابه على إنستجرام، صورة رومانسية تجمعه بـ"دينا" خلال تواجدهما في أحد المطاعم، معلقًا عليها: "عيد حب سعيد.. زي ما أنتي".

- أجمل عيون

كانت علاقتهما لازالت بعيدة عن الأنظار، ومع غناء الهضبة لـ"أجمل عيون" التي تضمنت جملة "برج الحوت"، أثارت وقتها حالة من الجدل، إذ ذهبت التخمينات إلى الفنانة دينا الشربيني، التي تكرر ظهورها معه.

وفي مواقف مختلفة حسم الفنان عمرو دياب، الجدل حول الأغنية، إذ أهداها لحبيبته "دينا"، إذ ظهرت معه خلال غنائه في حفل مسرح جامعة مصر الدولية وأهداها إليه، وأيضًا خلال حفله الغنائي في روسيا عقب مباراة المنتخب التونسي ونظيره الإنجليزي، على مسرح Nautilus Space بمدينة سان بطرسبرج، أثناء تواجدهما في بطولة كأس العالم لكرة القدم.