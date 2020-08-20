علاقات و مجتمع
احتفلت مصممة الأزياء والسيناريست إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، بعيد ميلاد ابنتها جنى الـ14، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من خلال مشاركة عدد من الصور التي تجمع بينهن.
وأرفقت إنجي تعليقًا على الصور التي شاركتها، موجهة رسالة لابنتها، قائلة: "كل سنة وأنتي طيبة يا جنى يا حبيبتي يا أول فرحتي وأهم إنجازاتي، 14 سنة عدوا في لحظة".
وتابعت مصممة الأزياء، في حديثها عن ابنتها بالدعاء لها: "ربنا يباركلي فيكي ويقدرني أكمل المشوار ويهديكي أنتي وأخواتك وأشوفك أحسن بنت في الدنيا".
كانت هذه تفاصيل خبر إنجي علاء تحتفل بعيد ميلاد ابنتها: أول فرحتي وأهم إنجازاتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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