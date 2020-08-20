هجوم على رامي صبري بسبب أغنية "الراجل".. وفتيات: ذكورية ومهينة  

علاقات و مجتمع

"لما الراجل يتكلم الست متعندش معاه.. متقولوش حاضر في كلام تاني يوم تنساه".. كلمات أغنية للفنان رامي صبري طرحها منذ ما يزيد عن 3 سنوات، ورغم ذلك تصدرت الترند مؤخرا، وتداولها الجميع خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وتيك توك.

وهو ما دفع الفنان رامي صبري إلى كتابة جزء من كلمات الأغنية على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب، "لما الراجل يتكلم الست إيه؟"، وعكس المتوقع، فقد كانت كل التعليقات سلبية، وتنتقد الأغنية بكلماتها معتبرينها تحمل كلمات مهينة للمرأة.

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وكان من بين تعليقات الفتيات المنتقدة للأغنية: "تعند معاه عادي جدا يا أستاذ رامي متبقاش متحيز للرجالة كده"، و"تديله بأي حاجة عادي"، و"تقوله يخرس عشان مصدعة"، و"تعند معاه وهو يعتذر"، و"تديله بالطاسة والنشابة مش تعند وبس"، و"تعند معاه أنت بتسأل أسئلة غير منطقية"، و"تتناقش معاه عشان هو مش عايش مع أباجورة".

هكذا جاءت معظم التعليقات منتقدة ومهاجمة لمنشور رامي صبري ولم يكمل أحد كلمات الأغنية الطبيعية، عدة ساعات وتناقلت الصفحات المهتمة بشؤون المرأة، والمدافعة عن حقوقها هذا المنشور، معتبرينه مهينا، ولا يليق.

وقالت إحدى الصفحات المدافعة عن المرأة، إن تلك الأغنية ذكورية مهينة: "قاطعوا الأغنيات الذكورية المهينة للمرأة.. المطرب رامي صبري بيسأل السؤال ده على صفحته.. سؤال ذكوري مثل كلام الأغنية، لا يحمل إلا الإهانة وعدم الاحترام للمرأة".

وأكملت الصفحة: "مش كفاية إنها كلام أغنية، ولكن بتكرر مرة تانية على صفحة بيتابعها أكثر من ٧ مليون شخص، في الوقت اللي جميع الجهود بتعمل لإعادة الاحترام للمرأة، لازال هناك الكثيرين الذين يحرضون على غير ذلك من خلال نشر ثقافة العنف والتحرش والتهديد".

ومن جهته ورغم الهجوم الكبير عليه، لم يرد الفنان رامي صبري عما تم تداوله عبر "السوشيال ميديا"، والهجوم على أغنيته التي أطلقها عام 2017.