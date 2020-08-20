بالفيديو.. محمد رشاد يغني عقب انفصاله عن مي حلمي: بندم على ماضي وحب مش عادي

علاقات و مجتمع
مقطع فيديو قصير، لا يتجاوز الدقيقة الواحدة، غنى الفنان محمد رشاد أغنية "صفحة وطويتا" للمطرب اللبناني وائل كفوري، عقب إعلان انفصاله من الإعلامية مي حلمي، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.
غنى "رشاد" مقطعين من "صفحة وطويتا": "صفحة وطويتا من عمري ورميتا.. يا خسارة حبيتا.. وما بتستاهل حب.. بندم على الماضي.. على حب مش عادي.. وراح على الفاضي.. دقات من هالقلب.. كل شي انتهى وصعبة علي.. كانت عيني.. تصفي غريبة وينتهي كل اللي كان.. لكن أنا تعبت وما في.. يضحي لا هي وهي ما تعطي".
يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد انفصاله من الإعلامية، عقب زيجة استمرت ما يقارب السنة ونصف، حيث أعلن طلاقه للمرة الثالثة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وقال رشاد في تصريحات لبرنامج ET بالعربي عن انفصاله: "هو قضاء من عند ربنا وقسمة ونصيب، احنا انفصلنا وربنا يكتب الخير للجميع ومش حنكمل أكتر من كدة".
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