فاتي جمالي تعلن تعافيها من كورونا وتشكر الطاقم الطبي: النتائج سلبية تمامًا

علاقات و مجتمع

بعد معاناة استمرت أكثر من أسبوعين مع فيروس كورونا المستجد، أعلنت الفنانة والإعلامية المغربية فاتي جمالي، انتصارها على الوباء بشكل نهائي بعد أن جاءت نتائجها سلبية تمامًا.

وشاركت فاتي عبر خاصية "ستوري"، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للتحاليل الخاصة بها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "الحمد لله يا رب بغيت نطمن أصدقائي ومتتبعيني إنه ولله الحمد تشافيت من كورونا، وبشكر كل واحد دعا معيا وكل واحد اتصل بيا ولا بعتلي رسائل دعاء ودعم نفسي شكرا ليكم بزاف".

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لم تقتصر الفنانة على إعلان خبر تعافيها وحسب، بل توجهت بالشكر لأصدقائها وللطاقم الطبي الذي أشرف على حالتها: "الحمد لله من بعد الله كنبغي نشكر الدكتور لي تبع حالتي يوم على يوم ودعمني نفسيا وباقي حتى هد اللحظة، كنشكر بزاف حيث عتقني من الموت فاللحظة لي كنت غادي ناخد الدواء بالغلط لي كان غدي ينهي حياتي لأنو مكيتوالمش مع الفيروس".

فاتي جمالي هي عارضة أزياء ومقدمة برامج وممثلة مغربية، اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء جمالي، شاركت في تقديم برنامج المقالب رامز بيلعب بالنار عام 2016.