فيديو.. مضيفة طيران تكشف طريقة "سهلة وسريعة" لتصفيف الشعر بالجوارب و"البنس"

لايف ستايل
يحتاج العمل في ضيافة الطيران سرعة دوما في السفر وتجهيز احتياجات العمل، وتصفيف الشعر، للظهور بشكل لائق، ولهذا السبب ابتكرت مضيفة الطيران والمدونة الأمريكية، كاري آن، طريقة جديدة لتصفيف الشعر باستخدام الجوارب والبنس فقط، وذلك بحسب "سبوتنيك".
وشاركت كاري تلك الطريقة مع متابعيها، في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب، قبل الذهاب في رحلة عمل إلى مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي.
وظهرت في الفيديو وهي تصفف شعرها بالجوارب بعمل شعرها ضفاير حول الجوارب ثم ربطته بشريط مطاطي وبنس وذهبت للنوم.
واستيقظت المضيفة في الرابعة فجرا في اليوم التالي، للذهاب للعمل، وأظهرت في الفيديو كيف أصبح شعرها مجدلا ولا يحتاج إلى التصفيف ما يوفر الكثير من الوقت.
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