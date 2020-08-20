فيديو.. مايا دياب تتكفل بعلاج وجه أصغر متضررة من انفجار مرفأ بيروت

علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن تكفلها بعلاج الطفلة "يارا"، وهي أصغر متضررة من انفجار مرفأ بيروت.

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ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "ET بالعربي"، على "تويتر"، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية وهي تتحدث عن تكفلها بعلاج وجه الطفلة "يارا"، وأن باقي الأطفال ستقوم إحدى عيادات التجميل بعلاجهم: "ما بكفي أنو قلبنا يكون موجوع، بيساعدني على شفاء روحي مساعدة الأطفال المشوهين والمتضررين".

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات، بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.