4 تسريحات يمكن أن تصيبك بالصداع.. احذريها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

قد يكون الصداع ناتجا عن أسباب مختلفة، منها الإجهاد أو ارتفاع ضغط الدم أو الإصابة بمرض ما.

ولكن يمكن أن تكون تسريحة شعرك أيضا عاملا رئيسيا يسبب لك الصداع، وقد تؤدي بعض تسريحات الشعر التي تضغط على فروة رأسك إلى الشعور بالألم، والتي نذكرها لكم، حسب ما ذكر موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- ذيل الحصان:

تحت بصيلات شعرك وفي فروة رأسك توجد أعصاب حساسة للغاية، وقد تؤدي تسريحة ذيل الحصان إلى إحساس بالضيق في العديد من الأعصاب دفعة واحدة، ما قد يسبب إلى الإصابة بالصداع، وتعتبر هذه الحالة شائعة جدا وتعرف بمتلازمة صداع ذيل الحصان.

2- عصابات رأس ضيقة:

قد يصاب الأشخاص الذين يرتدون عصابات رأس ضيقة أيضا بالصداع، ويمكن أن يحدث هذا الصداع عندما يضع شيء ما على رأسك ضغطا مستمرا على جبهتك أو فروة رأسك، وغالبا ما يوصف هذا النوع من الصداع بأنه ضغط متوسط وثابت ومؤلم، لذا إذا كنت ترتدي أغطية رأس ضيقة لفترة طويلة، فقد يزداد الألم سوءا.

3- الضفائر الضيقة:

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يمكن أن تسبب الضفائر شديدة الضيق أيضا الصداع، لأنه عندما يتم تجديل شعرك بإحكام شديد، فإنه يضع ضغطا إضافيا على فروة رأسك، بالإضافة إلى إتلاف شعرك، ويعتقد الخبراء أن بعض الأشخاص يتأثرون بصداع الضغط الخارجي أكثر من غيرهم، على سبيل المثال، قد يكون لدى بعض النساء فروة رأس أكثر حساسية أثناء الدورة الشهرية.

4- وصلات الشعر المستعار:

قد تمنحك وصلات الشعر المضفرة بإحكام مظهرا رائعا، لكنها قد تؤدي أيضا إلى صداع قوي، وتؤدي إضافة هذا الوزن الزائد إلى شعرك إلى إحداث توتر في رأسك، ويمكن أن يتسبب الشد المفرط لفروة الرأس وبصيلات الشعر في أن تصبح أعصاب فروة الرأس حساسة، على عكس أي تسريحة شعر أخرى، فإن وصلات الشعر التي يتم ارتدائها باستمرار، قد تؤدي إلى استمرار الضغط على فروة رأسك.

كيفية التخلص من صداع الضغط الخارجي:

- دلكي فروة رأسك برفق في المنطقة التي تشعرين فيها بالألم ثم خذي نفسا عميقا.

- تجنبي أغطية الرأس غير الضرورية.

- ضعي في اعتبارك تسريحات الشعر التي لا تضغط كثيرا على فروة رأسك، مثل كعكة فضفاضة أو ذيل حصان منخفض أو ضفائر فضفاضة.

- يجب الحصول على قسط كاف من النوم.