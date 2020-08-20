تحارب نوبات الجوع.. هذه الفاكهة سلاحك لإنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الاتحادي للتغذية إن فاكهة الجريب فروت تعد سلاحا فعالا لإنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة؛ حيث إنها تعمل على تنشيط الأيض من ناحية وتحارب نوبات الجوع الشديد من ناحية أخرى.

وأوضح المركز الألماني أن فاكهة الجريب فروت، التي تنتمي إلى الموالح كالبرتقال والليمون، غنية بفيتامين C، الذي يعمل على تنشيط حرق الدهون بالإضافة إلى تقوية جهاز المناعة.

كما يحتوي الجريب فروت على مادة "البكتين"، التي تنتمي إلى الألياف الغذائية، والتي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، فضلا عن أن المواد المُرّة بالجريب فروت تحد من الشهية ومن ثم تحارب نوبات الجوع.

وتمتاز فاكهة الجريب فروت أيضا بأنها قليلة السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي 100 جرام منها على نحو 42 سعرا حراريا.

ولتحقيق النتائج المرجوة ينبغي تناول فاكهة الجريب فروت في وجبة الإفطار؛ حيث تكون عملية الأيض في أعلى مستوياتها بين الساعة العاشرة صباحا والساعة الثانية عشرة ظهرا.

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