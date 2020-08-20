احذر.. الحركات المفاجئة تهددك بـ"اللومباجو"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت حركة "صحة الظهر" الألمانية، إن الحركات المفاجئة أو وضعيات الجسم الخاطئة قد تؤدي إلى آلام شديدة أسفل الظهر فيما يعرف باسم "اللومباجو".

وأوضحت الحركة الألمانية أنه يمكن في البداية مواجهة هذه الآلام من خلال وضعية الجسم المتدرجة؛ حيث يتم الاستلقاء على أرضية ناعمة مع رفع الساقين على مقعد بحيث تنشأ زاوية 90 درجة. وتعمل هذه الوضعية المتدرجة على إرخاء العضلات المشدودة.

وينصح الخبراء الألمان أيضا بمواصلة الأنشطة اليومية العادية والاستمرار في الحركة، كما أن اللاصقات الحرارية تساعد على إرخاء العضلات المتشنجة.

وعلى أية حال يجب استشارة الطبيب مع اشتداد الآلام وحدوثها بشكل متكرر.

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