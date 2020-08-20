هل يجب تغيير روتين المكياج عند ارتداء قناع الوجه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 أغسطس 2020 01:43 مساءً - لا شك أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على عالم الجمال بشكل العام، وعالم المكياج خصوصاً. لكن أياً تكن أساليب المكياج التي كنت تعتمدينها، أو روتين المكياج الذي كنت تواظبين عليه، لا سيما قبل الذهاب الى العمل، لا بد من اتباع خطوات معينة خاصة باستخدام قناع الوجه الذي أصبح ارتداؤه ضرورياً عند الخروج من المنزل. لذلك، سنعرفك في هذا المقال، الى أفضل طريقة لـ تطبيق المكياج عند استخدام قناع الوجه.



إعداد البشرة

إعداد البشرة



العناية بالبشرة خطوة مهمة جداً في روتين المكياج الخاص بك، لا سيما خلال الليل بعد نزع قناع الوجه، حيث من الضروري وضع سيروم حمض الغليكوليك قبل النوم، مما يجعل بشرتك منتعشة ومتجددة في اليوم التالي. وعند الصباح، طبقي سيروم الفيتامين C، وأتبعيه بكريم وجه بتركيبة خفيفة لإعداد البشرة للمكياج.

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تطبيق كريم الأساس والكونسيلر حول قناع الوجه

تطبيق كريم الأساس والكونسيلر حول قناع الوجه



إذا كان بإمكانك تجنب وضع كريم الأساس والكونسيلر على النصف السفلي من الوجه، أي تحت قناع الوجه، فلا تترددي في ذلك، حيث أن تركيبات مستحضرات المكياج الثقيلة تتداخل مع الرطوبة الموجودة تحت قناع الوجه، فتزيد من إفراز الدهون في بشرتك، مما يؤدي الى انسداد المسام. أما إذا كانت بشرتك تعاني من البثور والشوائب، أو لديك هالات سوداء تحت العين، فقومي بتطبيق القليل من الكونسيلر حول منطقة العين، والقليل من كريم الأساس على البشرة التي لا يطالها قناع الوجه. من ثم، ضعي بخاخ التثبيت ليشكل حاجزاً وقائياً إضافياً بين المكياج وقناع الوجه.

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أحمر شفاه طبيعي

أحمر شفاه طبيعي



نظراً لأن شفتيك مخفية تماماً تحت قناع الوجه، فربما تقررين تخطي أحمر الشفاه بألوانه كافة. لكن بدلاً من ذلك، بإمكانك اعتماد أحمر شفاه بلون فاتح أو نيود بتركيبة توفر لشفتيك الترطيب اللازم.



أيلاينر سائل بتركيبة مقاومة للماء

أيلاينر سائل بتركيبة مقاومة للماء



يعد إبراز العين الخطوة الأهم عند استخدام قناع الوجه، لأن منطقة العين هي الأولى التي يراها الناس عندما ينظرون إليك. والطريقة الأفضل لإبراز العين، هي استخدام أيلاينر أسود سائل بتركيبة مقاومة للماء على طول خط الرمش العلوي.



الماسكرا

الماسكرا



لا تقللي من أهمي تطبيق الماسكرا بطبقات عدة، لأنها تساعد كثيراً في إبراز العينين عند ارتداء قناع الوجه. ننصحك باستخدام مكبس الرموش أولاً، ومن ثم ضعي طبقات عدة من الماسكرا الى أن تصبح رموشك كثيفة وطويلة.

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