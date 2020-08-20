احذري تلك العادة.. أضرار النوم بشعر مبلل: يعرضه للتلف

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أخذ حمام ساخن قبل النوم يعد خيارا مفضلا للكثيرين بسبب الاسترخاء الذي يحدث للجسم والعضلات، والتشجيع على النوم، ولكن هناك أضرار تقع على الشعر بسبب النوم بشعر مبلل، لذا يجب تجنب تلك العادة، وتجفيف الشعر بشكل جيد قبل النوم. يستعرض التقرير التالي بحسب موقع "ميد 2"، أضرار النوم بشعر مبلل: أضرار النوم بشعر مبلل - يصبح الشعر أكثر عرضة للتلف لأنه يكون طريا ومرنا. - يتشابك الشعر ويتجعد بسبب التقلب من جانب لآخر. Advertisements - الهشاشة والتساقط وتقصف الأطراف. - التهاب بصيلات الشعر. - حكة في فروة الرأس. - خراجات وطفح جلدي في فروة الرأس. - الوسادة المبللة تنشط العث. - العث يسبب حساسية ومشاكل في الجلد والتنفس.

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