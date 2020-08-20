لايف ستايل
إطلالة صيفية فاتحة اللون، لفتت بها خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم الأنظار، خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية في إحدى المدن الساحلية بصحبة زوجها الفنان محمود العسيلي.
وأطلت أمنية بـ"استومك" يجمع بين الأبيض والأحمر، و"ميني جوب" تحمل اللونين ذاتهما، مع مكياج بسيط وتسريحة شعر إنسيابية، خلال احتضان زوجها، في صورتها الأخيرة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، معلقة باللغة الإنجليزية: "سهرة صيفية".
وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "أجمل كابل في الدنيا"، و"إيه اللبس الأوفر ده"، و"فين الكمامات ولا التباعد الاجتماعي يا جماعة.. كورونا لسه مخصلتش".
يذكر أن محمود العسيلي تزوج من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، في يناير 2020، عقب إعلان خبيرة التجميل عن ارتباطها به في يوليو 2019، وأقيمت الخطوبة، في الساحل الشمالي بحضور الأهل والأصدقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة العسيلي تستمع بإجازتها بـ"استومك": سهرة صيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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