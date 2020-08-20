بالفيديو.. محمد رشاد يؤكد انفصاله عن مي حلمي: قسمة ونصيب

علاقات و مجتمع

أعلن الفنان محمد رشاد مؤخرا انفصاله عن مي حلمي للمرة الثالثة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إلا أن هذا الإعلان لم يمر مرور الكرام، فقد علقت عليه مي حلمي قائلة: "معرفش أنا مطلقة ولا لا أنا عرفت من النت"، ليأتي رد رشاد حاسما، "طالق بالتلاتة"، ومن جديد تتمسك مي حلمي بذكرياتها معه وترفض حذف صورهما، رغم أن رشاد لغى متابعتها.

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وجدد محمد رشاد الحديث عن انفصاله عن مي حلمي وكواليس ما حدث، وذلك في تصريحات نقلها برنامج ET بالعربي.

وقال رشاد في تصريحاته: "هو قضاء من عند ربنا وقسمة ونصيب، احنا انفصلنا وربنا يكتب الخير للجميع ومش حنكمل أكتر من كدة".

وأضاف: "الحكاية مينفعش تتحكي لأنها حكاية شخصية جدا، لازم احترم فيها الطرف التاني جدا جدا.. أما بوست الانفصال اللي عمل ضجة فحذفته، أنا حبيت من خلاله أعلن للناس إنه كل شيء تم بمنتهي الود ومجرحتش في حد ولا هجرح ولا هيحصل ده أبدا، لكن لقيت الناس أخدت الكلام بمعنى تاني".