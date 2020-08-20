دياب يحتفل بعيد ميلاد زوجته بصور ورسالة رومانسية: أحلى حاجة في حياتي

علاقات و مجتمع

احتفل الفنان دياب، بعيد ميلاد زوجته على طريقته الخاصة، بتوجيه رسالة رومانسية لها، وكذلك نشر صور تجمعهما، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق دياب على الصور: "كل سنة وكل لحظة وأنتي أحلى حاجة في حياتي كل سنة وأنتي معايا وحواليا في كل حاجة في حياتي ربنا يخليكي ليا ويقدرني أسعدك بحبك أوي".

ووثقت الصور ظهور الثنائي في مختلف المناسبات من الفرح وحتى الخروج الكاجوال في أماكن مختلفة.

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وتفاعل جمهور ومتابعي دياب معه عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كانت من بينها، "كل سنة وأنتم طيبين ربنا يجعل أيامكم كلها هنا وسعادة"، و"الله أكبر ما شاء الله ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض".