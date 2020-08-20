صور.. أول ظهور لحسن الرداد وإيمي سمير غانم بعد شائعات انفصالهما

علاقات و مجتمع

انتشرت شائعات مؤخرا تفيد بحدوث مشكلات وانفصال بين الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم، ولكن تلك الشائعات سرعان ما تم نفيها من قبل الثنائي على "السوشيال ميديا"، ووثق أحدث ظهور للثنائي نفي تلك الشائعات.

وظهرت أمس الفنانة إيمي سمير غانم مع زوجها حسن الرداد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي"، لتقديم الدعم اللازم له ومساندته قبل عرض الفيلم.

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وشاركت إيمي سمير غانم والرداد الصور عبر إنستجرام، وظهرت إيمي مرتدية فستان من اللون الأسود اللامع، طويل نصف كم.

ولم تغفل إيمي الإجراءات الاحترازية فارتدت كمامة، وجوانتي خلال وجودها في العرض الخاص، والذي شاركهم الحضور فيه الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم.

يذكر أن فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.