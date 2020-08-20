هكذا تواجهين مشكلة اصفرار الشعر الأشقر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال مصفف الشعر الألماني ينس داجنه إن الشعر المصبوغ باللون الأشقر يواجه مشكلة الاصفرار خلال فصل الصيف بسبب أشعة الشمس ومياه حمام السباحة المحتوية على الكلور.

ولمواجهة هذه المشكلة ينصح داجنه باستخدام شامبو يحتوي على الفضة أو شامبو مضاد للاصفرار (No Yellow Shampoo)؛ حيث تعمل هذه الأنواع على إزالة الاصفرار. ويراعى توزيع الشامبو بقدر متساو على الشعر المبلل.

ولتأكيد هذا التأثير ينصح داجنه باستعمال بلسم يحتوي على الفضة أو بلسم مضاد للاصفرار (No Yellow Conditioner) أو تطبيق ماسك للشعر، وذلك للعناية بالشعر على نحو مكثف.

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