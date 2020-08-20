ما أسباب فطريات المهبل.. وكيف يمكن تجنبها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن فطريات المهبل ترجع إلى فطر الخميرة، الذي يتسبب في نزول إفرازات متكتلة وعديمة الرائحة من المهبل مصحوبة أحيانا بحكة وحرقان.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن بعض العوامل ترفع خطر الإصابة بفطريات المهبل، مثل التقلبات الهرمونية خلال فترتي الحمل والرضاعة أو أثناء العلاج بالمضادات الحيوية.

كما تؤدي المبالغة في العناية بالمنطقة الحميمية إلى اختلال توازن فلورا المهبل.

ولتجنب فطريات المهبل يتعين على المرأة تنظيف المنطقة الحميمية مرة واحدة يوميا على أقصى تقدير بواسطة الماء فقط أو منظف يخلو من المواد العطرية وذي أُس هيدروجيني حمضي بعض الشيء (pH).

كما ينبغي ارتداء سروال داخلي جيد التهوية كسروال مصنوع من القطن؛ نظرا لأن تكدس الحرارة والرطوبة تحت الملابس الداخلية يعزز من فرص الإصابة بفطريات المهبل.

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