شايفين الحب إزاي؟.. "الأسد" ملك الرومانسية و"السرطان" ضعف

علاقات و مجتمع

يربط البعض بين مشاعر الحب وعلاقاته العاطفية إلى البرج الذي ينتمي إليه، لذلك يتولد الفضول لدى البعض في معرفة كيف يرى البرج الفلكي الذي ينتمي إليه إلى الحب.

وفي هذا أوضحت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، خلال حديثها لـ"هن"، كيف ترى الأبراج الحب وماذا يمثل لها.

الحمل: زي الحرب

يجسد الحب بالنسبة لأصحاب برج الحمل معنى الانبهار، فيهتم الرجل بانبهار المرأة تجاهه، والعكس أيضًا، وإذ تملكهم هذا الشعور فهم على استعداد الدخول في حرب لامتلاك الشخص الذي يحبونه.

الثور: متعة

الحب بالنسبة لأصحاب برج الثور متعة وسبب للحياة، لذلك يبحثون عن شخص مسالم يريد الاستمتاع بالحياة والحب.

الجوزاء: حوار ومشاركة

يبحث صاحب هذا البرج عن شخص يشاركه أفكاره وخياله، ويكون لديهم تبادل فكري، ويريد حب يدفعه للإمام.

السرطان: ضعف

يبحث عن شخص يكون مصدر أمان واطمئنان إليه، لكنه أحيانًا يري الحب ضعف لذلك لايريد إظهار مشاعره دائما، ويتظاهر بالقوة.

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الأسد: ملوك الرومانسية

يتسم أصحاب برج الأسد بالقوة والرومانسية، ويحتاج دائمًا إلى التقدير والاحترام والاعتراف بالجميل، يستطيع أن يرفع من يحبه إلى سابع سما، لكن لديه القدرة أيضًا على النزول به إلى سابع أرض.

العذراء: صراع

ينظر إلى الحب في إطار عقلاني، لذلك يعيش في صراع مع القلب حتى لا يقع في الحب.

الميزان: أسلوب حياة

يبحث دائمًا أصحاب برج الميزان عن السلام والعدل في العلاقات.

العقرب: تحدي

يتسم أصحاب هذا البرج بالشك، لذلك يبحث دائمًا عن التحدي في العلاقات وعن شخصية تكون صعبة المنال.

القوس: مثالية

يبحث عن المثالية والإخلاص في العلاقات العاطفية، عادة ما يصابون بالصدمة لأنهم لم يجدوا الشخص المثالي بسهولة.

الجدي: المنفعة

إذا استطاع الطرف الآخر الحفاظ على كرامتهم، فأنه يكون على استعداد بالتضحية، ودائمًا ما يبحث عن تبادل الرغبات والاحتياج.

الدلو: صداقة وحرية

الصداقة والراحة والحديث بحرية وتفاهم هي أساسيات العلاقة العاطفية، وإذا لم يجدها في العلاقة فلا يستطيع أن يستمر بها.

الحوت: إيمان وقوة

مؤمن بالحب ويعتبره دليل قوة، لديهم عطاء لن ينتهي، ويحتاجوا إلى الشعور بالأمان وشخص دائما يدعمهم، ويتسم رجل الحوت بالحنان ويحتاج إلى امرأة قوية تدعمه.