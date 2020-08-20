صور.. قتل طفلة ودفنها في حديقة المنزل بمساعدة شقيقتها ووالدها وزوجته الثانية

علاقات و مجتمع

بقايا ملابس مهلهلة، هو كل ما تبقى من طفلة سورية أقدم والدها وزوجته الثانية على التخلص منها ودفنها دون ان يدري أحد حتى كشف أمرهم بالصدفة.

ووقعت الجريمة في محافظة حمص السورية وذلك بعد أن تعرضت طفلة بعمر 7 سنوات للتعذيب أفضى للموت على يد والدها وزوجته، حسب بيان وزارة الداخلية السورية.

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وخلال التحقيقات كشف الأب تفاصيل ارتكاب جريمته البشعة التي لم يستدل عليها لولا وقوع جريمة أخرى كانت عبارة عن قتل شخص وسلب دراجته النارية، قادت إلى الأب المتهم بقتل طفلته، حيث قام بالاعتراف بعد القبض عليه والتحقيق معه بقتل طفلته كذلك.

واعترف الأب بتعذيب الطفلة، وضربها وقص شعرها وحبسها بالاشتراك مع زوجته الثانية، مؤكدًا أن طفلته فارقت الحياة فقام بالتنكيل بجثتها وتقطيعها ودفنها بمساعدة زوجته في حديقة المنزل، مبررا فعلته بخوفه من أن تجلب له العار.

وأرشد الأب إلى جثة الطفلة، وتم انتشال الرأس فقط، وبالتحقيق معه بشأن بقية أجزاء الجثة، تبين أن ابنته الثانية صاحبة الـ 15 عاما، قامت بانتشال باقي أعضاء الجثة وإخفائها في مكان آخر بعد اكتشاف الجريمة.

وإثر التحقيقات مع ابنته الثانية اعترفت بذلك، وقامت بإرشادهم إلى بقية أجزاء الجثة، كما ثبت أن عم الطفلة شارك بدفنها.