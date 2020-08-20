طريقة عمل الجلاش بالنوتيلا

كتب: هن - 06:09 ص | الخميس 20 أغسطس 2020

رقائق الجلاش تصلح للحلو والحادق، وبينما الجلاش التقليدي هو الذي يصنع بالعسل، إلا أنه يمكن تقديمه لأطفالك بالشوكولاتة، ليكون شبيه إلى حد ما بجاتو "مل في". المقادير نصف كيلو جلاش. نصفكوب سمن مُذاب. 2 كوب نوتيلا. (أو أي نوع شوكولاتة سبريد) 2 كوب مكسرات مشكلة مجروشة. كوب شربات. ( يمكن الاستغناء عنه والاكتفاء بسكر الشوكولاتة) طريقة عمل جلاش بالنوتيلا يسخن الفرن عند درجة حرارة 180. Advertisements يقطع ورق الجلاش على شكل مستطيلات متساوية الأحجام. يفرد المستطيل الأول، ثم يدهن بالسمن، ثم يوضع عليه المستطيل الثاني ويدهن بالسمن، يوضع الثالث ويدهن شوكولاتة. توزع المكسرات فوق النوتيلا، ثم يلف الجلاش رول. تكرر الخطوات حتى تنتهي من العجين. ترص رولات الجلاش في صينية مدهونة بالسمن. يدهن الجلاش من الأعلى بالسمن. توضع الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة، حتى يُصبح لونها ذهبيًا. تخرج الصينية من الفرن،ويصب عليها الشربات فورًا وهي ساخنة.

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