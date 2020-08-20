مطبخ
كتب: هن -
05:22 ص | الخميس 20 أغسطس 2020
تعتبر صينية سردين بالبطاطس من الأطباق الذيذة التي يفضلها الجميع لاحتواءها على عناصر مفيدة للجسم، لذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف شربيني .
مقادير صينية سردين بالبطاطس
سمك سردين
بطاطس
خل
ليمون
نعناع
شبت
جزر
ثوم
بصل
طماطم
فلفل حار أحمر واخضر
زعتر
كمون
زيت
ملح
فلفل
طريقة تحضير صينية سردين بالبطاطس
يشوح البصل في زيت ثم يضاف سمك السردين
ثم يضاف جزر وشبت مفروم وعصير ليمون
تحمر حلقات البطاطس في زيت غزير
لتتبيلة السمك
في طاسة أخرى يشوح بصل وثوم في زيت يضاف طماطم وجزر وفلفل حار ويتبل بملح وفلفل وكمون وزعتر وشبت وصلصة طماطم ثم يضاف ماء وتترك حتى الغليان
في بيركس توضع تتبيلة السمك ثم تضاف طبقة من البطاطس ثم طبقة أخرى من التتبيلة ويوضع السمك على الوجه وتدخل الفرنثم تقدم بالهنا
كانت هذه تفاصيل خبر صينية سردين بالبطاطس بطريقة سهلة وبسيطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.