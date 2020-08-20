صينية سردين بالبطاطس بطريقة سهلة وبسيطة

مطبخ

كتب: هن - 05:22 ص | الخميس 20 أغسطس 2020

تعتبر صينية سردين بالبطاطس من الأطباق الذيذة التي يفضلها الجميع لاحتواءها على عناصر مفيدة للجسم، لذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف شربيني . مقادير صينية سردين بالبطاطس سمك سردين بطاطس خل ليمون نعناع شبت جزر ثوم Advertisements بصل طماطم فلفل حار أحمر واخضر زعتر كمون زيت ملح فلفل طريقة تحضير صينية سردين بالبطاطس يشوح البصل في زيت ثم يضاف سمك السردين ثم يضاف جزر وشبت مفروم وعصير ليمون تحمر حلقات البطاطس في زيت غزير لتتبيلة السمك في طاسة أخرى يشوح بصل وثوم في زيت يضاف طماطم وجزر وفلفل حار ويتبل بملح وفلفل وكمون وزعتر وشبت وصلصة طماطم ثم يضاف ماء وتترك حتى الغليان في بيركس توضع تتبيلة السمك ثم تضاف طبقة من البطاطس ثم طبقة أخرى من التتبيلة ويوضع السمك على الوجه وتدخل الفرنثم تقدم بالهنا

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