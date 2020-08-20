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صينية سردين بالبطاطس بطريقة سهلة وبسيطة

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مطبخ

كتب: هن -

05:22 ص | الخميس 20 أغسطس 2020

صينية سردين بالبطاطس

تعتبر صينية سردين بالبطاطس من الأطباق الذيذة التي يفضلها الجميع لاحتواءها على عناصر مفيدة للجسم، لذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف شربيني .

مقادير صينية سردين بالبطاطس

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سمك سردين 

بطاطس 

خل 

ليمون

نعناع 

شبت

جزر 

ثوم 

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بصل 

طماطم 

فلفل حار أحمر واخضر 

زعتر 

كمون 

زيت 

ملح 

فلفل 

طريقة تحضير صينية سردين بالبطاطس

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يشوح البصل في زيت ثم يضاف سمك السردين

ثم يضاف جزر وشبت مفروم وعصير ليمون

تحمر حلقات البطاطس في زيت غزير

لتتبيلة السمك

في طاسة أخرى يشوح بصل وثوم في زيت يضاف طماطم وجزر وفلفل حار ويتبل بملح وفلفل وكمون وزعتر وشبت وصلصة طماطم ثم يضاف ماء وتترك حتى الغليان

في بيركس توضع تتبيلة السمك ثم تضاف طبقة من البطاطس ثم طبقة أخرى من التتبيلة ويوضع السمك على الوجه وتدخل الفرنثم تقدم بالهنا

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