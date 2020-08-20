فيديو وصور.. في الجامعة والجيم وعلى السجادة الحمرا.. عروض الزواج على كل لون

علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة زينة مكي الجدل، وأصبت واحدة من الترندات وذلك بعد أن تلقت عرض زواج في "الجيم"، وانتشر الصور والفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث استغل الموسيقي اللبناني نبيل خوري، استعداد الفنانة الشابة اللبنانية زينة مكي، لأداء التمارين اليومية كما اعتادت، ليفاجئها بطلب الزواج منها، محضرًا بين يديه خاتم الخطبة، في مشهد رومانسي جالسًا على ركبتيه، مرددًا عبارة "بدك تصيري مرتي".

ولكن زينة رغم ذلك ليست الأولى التي تتلقى عرضا رومانسيا بالزواج، فقد سبقها العديد ورغم قلة شهرة بعض الفتيات، إلا أن عرض الزواج كان كفيلا للانتشار.

عرض زواج في الجيم

عدة ثواني وثقت لحظة طلب خوري يد زينة مكي للزواج، شاركتها مع متابعيها وجمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكانت مرتدية ملابس الرياضة، وأرفقت تعليقًا قالت خلالها "رغم كل شي عم يمرق فيه بلدنا ونحنا، ورغم كل الزعل يللي بقلبي وبقلبو".

عرض زواج خلال مظاهرات لبنان

خلال الحراك اللبناني، والمظاهرات التي شهدتها البلد قبل حريق المرفأ، كانت الرومانسية كذلك ظاهرة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه شاب يتقدم لخطبة فتاة وسط إحدى المسيرات الاحتجاجية بلبنان، واحتضن الشاب الفتاة ودار بها في فرحة، وسط تهليل من حولهم من متظاهرين.

ولاقى هذا المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق عليه أحدهم بـ"أنا من زمان أحب اللبنانين الحين زاد الحب، ناس رايقة بكل الأحوال والأوقات الله يسعدهم وينصرهم"، وعلق آخر بـ"يارب تصير فرحتهم فرحتين وتنتصر ثورتهم".

عرض زواج في كان

خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72، في فرنسا 2019، وقبل عرض الفيلم الفرنسي "مكتوب ماي لوف إنترمتزو" (Mektoub My Love Intermezzo)، خطف ثنائي الأضواء من النجوم على السجادة الحمراء، الذين كانوا في طريقهم إلى مشاهدة الفيلم، المشارك في مسابقة المهرجان، لمخرجه التونسي "عبد اللطيف كشيش".

كانت الفتاة مرتدية فستان من الستان الأحمر، ما أفى مزيد من الرومانسية على المشهد، وكالعادة، جثا الرجل على ركبتيه، بينما ظلت الفتاة مندهشة من الموقف الذي هالها على السجادة الحمراء، ولكن بدت في غاية السعادة بعد ذلك، ووافقت على الزواج منه وتبادلا القبلات أمام الجميع، ثم سارا متشابكي الأيدي.

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جامعة طنطا

ومن مهرجان كان، ولبنان إلى جامعة طنطا بمصر، حيث تلقت فتاة عرضا بالزواج، رومانسي، قبلته بالأحضان، قبل أن تنتشر القصة ومقاطع الفيديو بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها الكثيرون بين النقد والإشادة بالإعلان عن الحب.

ففي ساحة حرم كلية الحقوق جامعة طنطا، فاجأ طالب زميلته حيث طلب يدها للزواج وسط زملائهما واختتم المشهد باحتضانها، الطالب كان متفقا مع زملائه على مفاجأتها حيث أحضروا البالونات، ولافتة كبيرة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية "تتجوزيني".

خلال ماراثون

خلال مشاركة كايتلين كوران، في ماراثون نيو يورك، تلقت عرضا غريبا بالزواج من صديقها بشكل مفاجئ، في الميل الـ16، ما ردت عليه الشابة بدموع الفرح، لتعيد السيطرة على انفعالها مرّة أخرى وتستكمل السباق بزمن قدره 4 ساعات و24 دقيقة.

كان دنيس جالفين صديق كايتلين كوران الذي تجمعه علاقة بها منذ 4 سنوات، قررت تقديم عرض زواج لصديقته وخطط لمفاجأتها باختراق حاجز الجمهور والقفز من السور ليفاجئها في الميل الـ16، ويجثو على ركبة واحدة لتقديم عرض الزواج.

وقالت كاثلين فيجويروا، ابنة عم غالفين ، لشبكة سي بي إس: "كانت كوران تبكي قليلا.. ثم احتضنته وقالت حسنا يجب أن أذهب لإنهاء سباقي"، ثم ارتدت خاتم الخطوبة في اصبعها واستمرت في سباق الماراثون.