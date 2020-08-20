بعد قرار عدم عودة الدروس الخصوصية.. الأمهات: كابوس وانزاح

ماما

قرار اتخذته وزارة التربية والتعليم بعدم عودة الدروس الخصوصية مع بداية العام الدراسى الجديد، وذلك لعدة أسباب، منها استراتيجية الوزارة هى مكافحة الدروس الخصوصية، بالإضافة أن فيروس كورونا لم ينتهى حتى الآن.

يرصد "هُن"، ردود أفعال الأمهات بعد قرار توقف الدروس الخصوصية مع بداية العام الدراسي الجديد:

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نوال: لازم نقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية

أيدت نوال طه، ولية أمر 3 طلاب بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، قرار الوزارة بمكافحة الدروس الخصوصية، وعدم عودتها من جديد، "فلوس ملهاش سقف واستغلال وقرار عدم عودة الدروس الخصوصية قرار صح وفي وقته".

لمياء: الدروس الخصوصية كابوس في كل بيت

وصفت لمياء طارق، ولية أمر الدروس الخصوصية مثل "كابوس"، وذلك بسبب الأعباء، التي تقع على عاتق أولياء الأمور، خاصة أنها أم لثلاث طلاب بالمراحل الدراسية المختلفة.

وأضافت أثناء حديثها لـ"هُن"، "دلوقتى بقه في بديل عن الدروس الخصوصية منها القنوات التعليمية التي يمكن الاعتماد عليها بديلا لكل المراحل الدراسية".

لبنى: المنصة الإلكترونية هتساعد الطلبة يستغنوا عن الدروس الخصوصية

تقول لبنى سيد، ولية أمر 3 طلاب بالمراحل التعليمية المختلفة الاعدادية والثانوية: "المنصة الإلكترونية قرار سليم جدا وهيساعد الطلبة يستغنوا عن الدروس بعد توفير وسيلة للتواصل مع المعلم والإجابة عن الأسئلة التى تدور في ذهن الطالب.