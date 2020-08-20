طريقة عمل مسقعة بالباذنجان المشوي

كتب: هن - 03:35 ص | الخميس 20 أغسطس 2020

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل صينية مسقعة بالباذنجان المشوي، وذلك من خلال برنامج "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة. مقادير عمل صينية مسقعة بالباذنجان المشوي 3 حبة باذنجان مشوي فلفل رومي مشوي شرائح فلفل حار طماطم مشوية شرائح نصف كيلو لحمة مفرومة 2 بصل مفروم ناعم ثوم مفروم نصف كوب صلصة طماطم 3 كوب عصير طماطم 1 ملعقة كبيرة زيت Advertisements 1 ملعقة كبيرة خل أبيض 1 ملعقة كبيرة عسل أبيض قرفة شطة توابل مشكلة ملح فلفل أسود بقدونس مفروم 1 كوب زبيب بقدونس مفروم للتقديم طريقة عمل صينية مسقعة بالباذنجان المشوي يشوح البصل مع الملح و الفلفل و التوابل والقرفة على النار مع الزيت تضاف صلصة الطماطم وعصير الطماطم والعسل وتقلب جيدا يفرم باقي البصل مع اللحمة المفرومة ثم تشكل على شكل أقراص مثل البرجر وتشوى على الشواية يضاف الخل وتقلب مرة أخرى مع البقدونس ترفع اللحمة فى بايركس الفرن مدهون زيت مع حلقات الفلفل و الطماطم و الباذنجان ويمكن إضافة الزبيب حسب الرغبة تدخل الفرن حتى تكتمل النضج وتقدم مزينة بالبقدونس بالهنا

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