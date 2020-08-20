ماري كيت وآشلي أولسن.. التوأم الذي سطع نجمه في السينما وعالم الأزياء

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت سنة 1987 الظهور الأول لماري كيت وآشلي أولسن في المسلسل التلفزيوني الأسطوري "Full House"، ومنذ ظهورهما الأول استطاعت الشقيقتان خطف قلوب المشاهدين، فأصبحتا تدريجياً من أبرز الوجوه الشابة في هوليوود، ما أدى إلى قيام الشقيقتين بالبدء في بناء إمبراطورية باسمهما.

وقد أنتج التوأم في سن 6 سنوات مشاريع تلفزيونية مختلفة، وأصبحتا مالكتي شركة Dualstar، التي جنت ملايين الدولارات، وأدى ظهور صورهما على أي منتج إلى مبيعات ضخمة.

وفي سن الثانية عشرة، قدم التوأم بالتعاون مع عملاق التجارة الأمريكي" Walmart" خط ملابسهما، وتم إنشاء العديد من المجموعات المشتركة مع مختلف العلامات التجارية، ومع ذلك، فإن الملابس المصممة بشكل مشترك أو خطوط الإكسسوارات لتلبية الاحتياجات المؤقتة للمعجبين في جميع أنحاء العالم لم تمثل سوى البدايات المبكرة لرحلة جادة إلى صناعة الأزياء.

وفي عام 2004، لعبت الشقيقتان دور البطولة في فيلمها المشترك الأخير، وعلى الرغم من ظهورهما بشكل منفصل في بعض الحلقات التلفزيونية، أصبحت الموضة تدريجياً أولوية قصوى للشقيقتين ماري كيت وآشلي.

ونظرا لنشأتهما في دائرة الضوء لقبت النجمتان في بداية المراهقة بأيقونات الموضة، حيث جذب الأسلوب الشخصي الفريد للتوأم الشامل للصور الظلية الضخمة والأسلوب البوهيمي الأنظار إلى يومنا هذا، حيث تختار الشقيقتان، حتى في حفل "Met Gala" المرموق، تجاهل الموضوع الرسمي كل عام واختيار الأزياء البوهيمية المسرحية القديمة لحفلة الموضة.

وبتجاهل الاتجاهات قصيرة المدى لأكثر من عقد من الزمان، لم يشكل التوأم أولسن فقط جمالية مميزة، ولكن في الوقت نفسه شكلتا اتجاهًا جديدًا في عالم الأزياء الفاخرة في عام 2006 بإطلاق العلامة التجارية الشهيرة "The Row" .

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ماري كيت وآشلي ، اللتان قررتا استكشاف أهمية النمط الوظيفي في سياق الأزياء الفاخرة ، ارتبطتا بأكثر من علامة تجارية أو مشروع أزياء، ومع ذلك ، يجب الاعتراف بأن "The Row" ، التي تجسد الأناقة الحديثة ومعايير الجودة العالية للغاية، يمكن اعتبارها أهم دليل على نجاح التوأم أولسن كمصممتين في صناعة الأزياء العالمية.

وعندما بدأتا في تطوير "The Row" بشكل جدي، اختارتا ترك اسم العائلة الشهير جانباً، وقررتا عدم الانخراط في شبكات التواصل الاجتماعي، و قامتا ببناء استراتيجية علامتهما التجارية على فلسفة أزياء مميزة تنص على أن الرفاهية يجب أن تجعل الحياة أسهل، وبالتركيز على الجماليات الخالدة والوظائف والجودة الاستثنائية تأتي منتجات ذا رو مصنوعة من مواد إيطالية عالية الجودة ويتم تنفيذ عملية الإنتاج بأكملها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي عام 2015، تم الاعتراف بـ "The Row" كأقوى علامة تجارية في فئة تصميم الملابس النسائية في جوائز CFDA، وفي عامي 2018 و2019 فازت بنفس الجائزة في فئة الإكسسوارات.

و نادرًا ما تظهر الشقيقتان في الأماكن العامة حيث تحرصان على الابتعاد بشكل كامل عن دائرة الأضواء، وغالبا ما يتفادين إجراء المقابلات الصحفية أيضا، ومن خلال اختيار استراتيجية لمنع العلامة التجارية "The Row" من أن تصبح رهينة لمشاهيرها ، تعمل ببطء ولكن بثبات على تغيير مجال الموضة الفاخرة.

كما تحرص الشقيقتان على تجاهل تنبؤات اتجاهات الموضة، وتقومان بتقديم الملابس والإكسسوارات التي تم إنشاؤها في مساحات لا تسمح لك بالتركيز على الملابس فحسب، بل توفر أيضًا للعميل فرصة الشعور بإحساس مختلف من الفخامة.

وتذكرنا متاجر "The Row" الواقعة في لوس أنجلوس ونيويورك ولندن، بالمعارض الفنية التي تمزج بين الموضة والأعمال الفنية والتفاصيل الداخلية الاستثنائية.