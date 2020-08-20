جرب 3 نماذج.. نصائح عند شراء حذاء للتجول أو الجري

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

البحث عن حذاء التجوال المثالي يمكن أن يكون عملا مرهقا ولكنه يستحق المجهود بمجرد أن تطأ قدمك المسار سعيدا أنك استغرقت الوقت للعثور على الحذاء المناسب.

لا يجب دائما أن يكون الحذاء ثقيلا وقويا. فيمكن استخدام حذاء تجوال خفيف ومنعدم الرقبة في مواقف مختلفة أيضا، على سبيل المثال في القيام برحلات في سلاسل الجبال المنخفضة أو تسلق الصخور.

وتنصح مجلة "ألبين" الألمانية المعنية بالتجوال بأن يكون الحذاء مناسبا بشكل مثالي وبالتالي يجب ألا يتم شراؤه عبر الإنترنت. وبدلا من ذلك يجب تجربة ثلاثة نماذج مماثلة من أحجام مختلفة، ما يسمح لك بالحصول على فكرة عن أفضل ما يناسبك.

وفيما يتعلق بحذاء التجوال منعدم الرقبة دون حافة تصل لأعلى الكاحل يجب على وجه الخصوص أن يكون مقاسه ملائما بشكل مثالي، بحسب الخبراء. فعلى سبيل المثال، إذا لم يكن الحذاء محكما حول القدم، فيمكن أن يخرج منها بسهولة.

ومن العوامل المهمة الأخرى البطانة الخفيفة والنعل الجيد الثابت، وهو ما سيمنعك من الانزلاق على الأراضي غير المستوية.

ويجب أن يكون الرباط قابلا للتغيير وسلسا، مما يسمح بضبط الحذاء على شكل قدمك.