المعازيم من الطاقم الطبي.. كورونا لم تمنع كارلوس وجريس من الزواج رغم تدهور صحة العريس

علاقات و مجتمع

الإصابة بكورونا، لم تمنع عروسان من إتمام الزواج، حتى وإن كان المصاب أحدهما، هذا ما حدث مع عريس نقل إلى المستشفى نتيجة إصابته بكوفيد-19، في الأسبوع نفسه الذي كان قدّ حدد فيه موعد زفافه.

وعليه أقيم حفل زفاف كارولس مونيز وحبيبته جريس ليمان، المميز بساعده طاقم المستشفى الذي تعاطف مع الحالة.

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ووفقا لموقع الـCNN، كان من المقرر أن يتزوج كارلوس وجريس في منتصف شهر يوليو إلاّ أن إصابته بفيروس كورونا علّقت الموعد المقرّر وتم نقل العريس إلى مستشفى ميثوديست في سان أنطونيو في 15 يوليو حيث وضع في وحدة Covid-19 بالمستشفى لمدة 10 أيام تقريبًا قبل أن تتدهور حالته ويتم نقله إلى العناية المركزة.

وبمجرد أن علم الممرض مات هولدريدج بحفل زواج مريضه الملغى، خطرت له على الفور فكرة إقامة حفل زفاف في المستشفى نظرًا إلى أن الاهتمام باحتياجات المريض العاطفية غالبًا ما تساعد على الشفاء الجسدي، وما إن علم العريس بإقامة حفل زفافه في المستشفى نظرًا لوضعه الصحي، بدأت تتحسن حالته النفسية والصحية تدريجياً.

وفي يوم الثلاثاء 11 من الشهر الجاري، دخل الثنائي القفص الذهبي في حفل زفاف بعيد اجتماعيًا حضرته العائلة المباشرة وعمال المستشفى فقط.