علاقات و مجتمع
يتطلب إعادة إعمار لبنان، للكثير من المساعدات، وتكاتف جميع الجهات الداخلية والخارجية، وهو ما دفع عروسان لبنانيان، لإلغاء حفل زفافهما والتبرع بالأموال المخصصة، للحفل للمساعدة في إعادة إعمار بيروت، بعد الانفجار الذي هزها في الرابع من أغسطس الجاري.
ووفقا لموقع "lbc" اللبناني، فإن الشاب رند جياد والشابة سارة بابا كانا يخططان لحفل زفافهما في ديسمبر من هذا العام، حتى جاء الإنفجار وقضى على حلمهما، إذ أنهما لا يستطيعان الزواج والفرح في هذا الظرف الذي تمر به بلادهما.
وفي التفاصيل، قرر الشابان رند وسارة في مبادرة إنسانية منهما، التخلي على حلم العمر والتبرع بأموال الحفل لصالح إعادة الإعمار، من خلال إعادة بناء منازل العديد من الأشخاص، الذين تضرروا بدلا من حفل الزفاف.
وأشار العروسان، إلى أن عودة بيروت لرونقها بمثابة عُرس لكل لبناني ولبنانية.
وخلف الانفجار دمار كبير لحق المدينة بأكملها تاركاً ما يقرب من 300 ألف لبناني بلا مأوى، وهو ما شجع رند وسارة على اتخاذ الخطوة دون تردد.
كانت هذه تفاصيل خبر تبرعا بمصروفات القاعة.. سارة وخطيبها يلغيان حفل زفافهما من أجل إعادة إعمار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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