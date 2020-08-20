زوجة أحمد السقا عن يسرا: ملهمتي وحبيبتي (صورة)

علاقات و مجتمع

شاركت مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، متابعيها، عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، صورة تجمعها بالفنانة يسرا.

وعلقت "الصغير"، وهي مقدمة برنامج "it's show time"، على الصورة قائلة: "حبيبتي وملهمتي.. صاحبة أجمل وجه وروح.. بحبك جدًا".

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وتفاعل معها متابعيها في التعليق على الصورة: "يسرا دي جميلة وأنتي كمان يا مها" "ملهمتي أنا كمان".

ويذكر أن الفنانة يسرا شاركت في رمضان الماضي 2020، بمسلسل "خيانة عهد" وشاركها عدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد، عبير صبري، سلوى عثمان.

كما يعرض للفنانة يسرا فيلم "صاحب المقام"، مع الفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، والفنان بيومي فؤاد.