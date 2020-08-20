كيف تعرف مقدار الماء الذي احتساه الكلب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

غالبا ما يسأل أصحاب الحيوانات الأليفة القلقون الطبيب البيطري ما إذا كانت كلابهم تحتسي الكثير من المياه، إلا أنه عند سؤالهم عن المقدار الدقيق لما يحتسيه الكلب لا يمكنهم الإجابة.

يجب على أصحاب الحيوانات الأليفة أولا معرفة المقدار الدقيق للمياه عن طريق مراقبة الكلب بعناية قبل طرح هذه المخاوف، بحسب تينا هولشر الطبيبة البيطرية من منظمة "أكتسيون تير" الألمانية.

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وأفضل طريقة لفعل هذا هو في الصباح. قم بقياس مقدار معين من المياه واسكبه في طبق المياه الخاص بالكلب. وفي الصباح التالي خذ الكمية المتبقية واحسب كمية السوائل الممتصة من خلال الطعام للحصول على الرقم الدقيق.

ونسبة السوائل في طعام الكلاب المعلب 80 % تقريبا، وبالتالي علبة زنتها 400 جرام بها نحو 320 ميليمترا من الماء. غير أنه بالنسبة للبقوليات يوجد رطوبة وبالتالي لا يوجد حاجة لإضافة كمية السائل الإضافية.

وفي اليوم الذي تريد قياس كلبك فيه، تأكد من أنه لا يختلس رشفة من بركة أو مجرى مائي، لأن هذا سيؤدي إلى نتيجة خاطئة، بحسب هولشر. وتنص قاعدتها العامة على أنه في الأيام ذات درجات الحرارة المعتدلة والنشاط المتوسط، فإن 100 ميليمتر من الماء لكل كيلوجرام من وزن الجسم تقع ضمن النطاق الصحي. فالكلب الذي يبلغ وزنه 10 كيلوجرامات، على سبيل المثال، لا يحتاج إلى أكثر من لتر واحد من الماء كل 24 ساعة.