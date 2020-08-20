ما الذي يسبب ظهور الحبوب حول الفم.. وكيفية علاجها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ظهور الحبوب بالبشرة من أكثر المشكلات التي تواجه الفتيات، وتظهر في مناطق مثل: الجبهة والذقن وحول الفم، أو حول الفم فقط دون أن تنتشر في بقية أجزاء البشرة، لذا يجب معرفة أسبابها لتلقي العلاج المناسب، وهو ما نذكره حسب موقعي "healthline" "و"medicalnewstoday".

الأسباب:

1- أحزمة الخوذة:

يمكن أن يسد حزام الذقن الموجود في الخوذة بسهولة المسام القريبة من فمك، لذا إذا كنت ترتدي خوذة رياضية بحزام ذقن، فتأكد من أنها ليست ضيقة جدا، بجانب تنظيف وجهك وذقنك بلطف بعد ارتدائها.

2- الآلات الموسيقية:

أي آلة موسيقية توضع على الذقن، مثل الكمان، أو التي تلامس باستمرار المنطقة المحيطة بالفم، يمكن أن تؤدي إلى انسداد المسام وظهور حب الشباب بالقرب من الفم.

3- مرطب الشفاه:

يمكن أن يكون نظام الرعاية اليومية الخاص بك هو السبب في انسداد وتهيج المسام بالقرب من الفم، وقد يكون مرطب الشفاه الدهني سببا شائعا لحدوث ذلك، حيث يمكن للشمع الموجود في مرطب الشفاه أن يسد المسام إذا انتشر على شفتيك.

4- استخدام الهاتف المحمول:

أي شيء يلامس ذقنك يمكن أن يسد المسام، لذلك إذا وضعت هاتفك المحمول على ذقنك أثناء التحدث، فقد يتسبب ذلك في ظهور حب الشباب في الفم أو الذقن.

5- الهرمونات:

تحفز الهرمونات المعروفة باسم الأندروجينات إنتاج الإفرازات الدهنية التي تسد المسام، ما يؤدي إلى ظهور حب الشباب، وقد تكون التقلبات الهرمونية نتيجة سن البلوغ أو الحيض أو الحمل أو سن اليأس.

6- العرق:

يمكن أن يؤدي التعرق الزائد للمنطقة المحيطة بالفم، إلى نمو البكتيريا المسببة للحبوب.

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7- لمس الوجه:

يؤدي لمس الوجه باستمرار إلى انتقال الحبوب من منطقة لأخرى.

8- بقايا الطعام والشراب:

قد تسد جزيئات الطعام الصغيرة حول الفم المسام أيضا، لذا من الأفضل تنظيف المنطقة حول الفم بعد الأكل مباشرة، مع ضرورة محاولة تجنب تناول الأطعمة الدهنية، إذ قد يزيد الزيت الموجود في هذه الأطعمة من احتمالية ظهور البثور.

9- إهمال تنظيف البشرة:

يجب غسل الوجه مرتين يوميا، خاصة بعد التعرق، وإزالة المكياج دائما قبل النوم، مع ضرورة تنظيف فرش المكياج بشكل متكرر لمنع انتقال البكتيريا إلى الوجه، إذ إنها تتسبب في انسداد المسام، ويمكن أيضا أن يساعد غسل مناشف الوجه بانتظام في الحفاظ على نظافة الجلد.

10- إهمال تغيير غطاء الوسادة بانتظام:

يمكن أن يساعد تغيير الملاءات وأغطية الوسائد بانتظام على منع البكتيريا من ملامسة الوجه.

العلاج:

1- المضادات الحيوية:

تساعد المضادات الحيوية في وقف أو إبطاء نمو البكتيريا، بالإضافة إلى أنها تساهم في منعها من التكون.

2- أدوية حب الشباب:

وتشمل كريمات حب الشباب والمنظفات والمواد الهلامية التي تحتوي على البنزويل بيروكسايد أو حمض الساليسيليك.

3- التقشير الكيميائي:

يلجأ الطبيب المتخصص إلى هذه الطريقة للحالات التي لا تستجيب للأدوية التقليدية، أو مع تواجد الحبوب التي تستمر لفترة طويلة، وتترك آثارا شديدة.