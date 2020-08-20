3 تونسيات يستدرجن الرجال لسرقتهم

علاقات و مجتمع

تمكنت قوات الأمن التونسية من تفكيك عصابة تضم 3 نساء إحداهن متزوجة، على إثر تورطهن في استدراج شبان وكهول عبر "فيسبوك" وإغرائهم بممارسة الجنس معهن.

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ووفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية، فإن مصدر أمني أفاد بأن النسوة كن يستدرجن الرجال ثم يتولين تخديرهم وسلبهم ما معهم من أموال وهواتف.

وأفادت المصدر بأن عددا من المتضررين تعرفوا على المظنون فيهن اللواتي تقرر الاحتفاظ بهن على ذمة التحقيق.

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية للإذاعة صورة للنسوة من الخلف دون الإعلان عن أية تفاصيل أخرى بشأنهن سوى أن حكايتهن تشبه حكاية ريا وسكينة.