علاقات و مجتمع
تمكنت قوات الأمن التونسية من تفكيك عصابة تضم 3 نساء إحداهن متزوجة، على إثر تورطهن في استدراج شبان وكهول عبر "فيسبوك" وإغرائهم بممارسة الجنس معهن.
ووفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية، فإن مصدر أمني أفاد بأن النسوة كن يستدرجن الرجال ثم يتولين تخديرهم وسلبهم ما معهم من أموال وهواتف.
وأفادت المصدر بأن عددا من المتضررين تعرفوا على المظنون فيهن اللواتي تقرر الاحتفاظ بهن على ذمة التحقيق.
وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية للإذاعة صورة للنسوة من الخلف دون الإعلان عن أية تفاصيل أخرى بشأنهن سوى أن حكايتهن تشبه حكاية ريا وسكينة.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 تونسيات يستدرجن الرجال لسرقتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.