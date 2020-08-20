الامارات | العثور على حذاء التجوال المثالي يستحق المجهود

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على حذاء التجوال المثالي يستحق المجهود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - البحث عن حذاء التجوال المثالي يمكن أن يكون عملاً مرهقاً، لكنه يستحق المجهود بمجرد أن تطأ قدمك المسار سعيداً أنك استغرقت الوقت للعثور على الحذاء المناسب.

لا يجب دائماً أن يكون الحذاء ثقيلاً وقوياً. فيمكن استخدام حذاء تجوال خفيف ومنعدم الرقبة في مواقف مختلفة أيضاً.

وتنصح مجلة «ألبين» الألمانية المعنية بالتجوال بأن يكون الحذاء مناسباً بشكل مثالي، وبالتالي يجب ألا يتم شراؤه عبر الإنترنت. وبدلاً من ذلك يجب تجربة ثلاثة نماذج مماثلة من أحجام مختلفة، ما يسمح لك بالحصول على فكرة عن أفضل ما يناسبك.

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وفي ما يتعلق بحذاء التجوال منعدم الرقبة دون حافة تصل لأعلى الكاحل، يجب على وجه الخصوص أن يكون مقاسه ملائماً بشكل مثالي، بحسب الخبراء. فعلى سبيل المثال، إذا لم يكن الحذاء محكماً حول القدم، فيمكن أن يخرج منها بسهولة.

ومن العوامل المهمة الأخرى البطانة الخفيفة والنعل الجيد الثابت، وهو ما سيمنعك من الانزلاق على الأراضي غير المستوية.

ويجب أن يكون الرباط قابلاً للتغيير وسلساً، ما يسمح بضبط الحذاء على شكل قدمك.

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