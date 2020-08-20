الامارات | الشعر يحتاج إلى عناية خاصة خلال الصيف

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشعر يحتاج إلى عناية خاصة خلال الصيف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشار مصفف الشعر الألماني، ينس داجنه، إلى أن الشعر المصبوغ باللون الأشقر يواجه مشكلة الاصفرار، خلال فصل الصيف، بسبب أشعة الشمس ومياه حمام السباحة المحتوية على الكلور.
ولمواجهة هذه المشكلة ينصح داجنه باستخدام شامبو يحتوي على الفضة أو شامبو مضاد للاصفرار، إذ تعمل هذه الأنواع على إزالة الاصفرار. ويراعى توزيع الشامبو بقدر متساو على الشعر المبلل.
ولتأكيد هذا التأثير ينصح داجنه باستعمال بلسم يحتوي على الفضة أو بلسم مضاد للاصفرار، أو تطبيق ماسك للشعر، وذلك للعناية بالشعر على نحو مكثف.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.