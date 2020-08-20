الامارات | 5 نصائح لتهيئة الأطفال نفسياً وجسدياً للعودة إلى المدارس

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لتهيئة الأطفال نفسياً وجسدياً للعودة إلى المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مديرة إدارة سلامة الطفل في الشارقة، هنادي صالح اليافعي، أنه يتوجب على أولياء الأمور تهيئة أطفالهم نفسياً وجسدياً لمرحلة جديدة تمر عليهم والعالم بأسره للمرة الأولى، بعد التزامهم بالبقاء في المنازل، لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وقالت هنادي صالح اليافعي، بمناسبة الاستعداد لعودة الطلاب إلى المدارس الحكومية والخاصة: «تقف الأسرة اليوم أمام تحد جديد مع أطفالها، يتطلب منها أن تكون على قدر من المسؤولية والوعي، وقادرة على تفهم واستيعاب مشاعر ومخاوف أطفالها خلال المرحلة المقبلة، فبعد شهور من تقديم التعليمات وتشجيعهم على عدم الخروج من المنزل، تدخل الأسر الآن في مرحلة جديدة لتشجيع وتهيئة أطفالهم للعودة إلى المدرسة»، منها:

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