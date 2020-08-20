الامارات | 7000 سجّادة جديدة في ساحات المسجد النبوي

شكرا لقرائتكم خبر عن 7000 سجّادة جديدة في ساحات المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف بالسعودية، لفرش توسعات المسجد النبوي وساحاته بالسجّاد مع استمرار التباعد بين المصلين. وسيتم فرش 7000 سجّادة في التوسعات والساحات ابتداءً من صلاة فجر أول يوم في العام الهجري الجديد، بواقع ثلاثة مصلين على السجّادة الواحدة بمسافة 180 سم بين كل مصلٍ وآخر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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