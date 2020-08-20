الامارات | وفاة بن كروس.. أحد أبطال «تشريوتس أوف فاير»

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بن كروس.. أحد أبطال «تشريوتس أوف فاير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الممثل البريطاني بن كروس، الذي اشتهر بدوره في «تشريوتس أوف فاير» عن 72 عاماً، أول من أمس.

وأوضح وكيل أعماله: «رحل بن كروس فجأة إثر مرض سريع». ولد بن كروس في لندن، وكانت بدايته الكبرى في السينما عام 1977 في فيلم «إيه بريدج تو فار». وكان قبل ذلك ممثلاً مسرحياً. واختير للمشاركة في «تشريوتس أوف فاير»، الذي حاز أربع جوائز «أوسكار».

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