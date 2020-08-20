الامارات | إنفوغرافيك.. حني الرأس يهدد صحة مستخدمي الهواتف النقالة

شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوغرافيك.. حني الرأس يهدد صحة مستخدمي الهواتف النقالة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحني معظمنا رأسه على الهاتف الذكي لمدة ساعتين على الأقل في اليوم، ما يؤدي إلى زيادة وزن الرأس بشكل كبير بما يصل إلى 27 كلغ، وإلحاق الضرر بالعمود الفقري، وعندما تقوم بإرسال رسالة نصية أثناء المشي فسيعرضك ذلك للسير بمسار غير منتظم.

من المتوقع أن يتجاوز عدد مستخدمي الهاتف المحمول حول العالم خمسة مليارات مستخدم هذا العام. ويُعزى الانتشار الكبير في نمو سوق الأجهزة المحمولة إلى انخفاض تكلفتها وتوافر الهواتف الذكية

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