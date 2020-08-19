قبلات وفستان أبيض.. لحظات رومانسية بين رونالدو وجورجينا على يخت (صور)

لايف ستايل
شاركت عارضة الأزياء الأسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.
وظهرت "جورجينا"، على اليخت وقت الغروب، ولفتت الأنظار بفستان أبيض وشعر أسود منسدل على كتفيها، كما ظهرت حافية القدمين.
كما نشرت "جورجينا"، صور رومانسية تجمعها بـ"رونالدو"، في لحظات رومانسية بينهما، على اليخت إذ ظهرت وهما يقبلان بعضهما.
يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، يقضي وقته مع صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، على يخت وسط البحر في إحدى المدن الساحلية.
ويشارك الثنائي متابعيهما من حين لآخر بصورة لهما وهما يقضيان عطلتهما الصيفية.
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