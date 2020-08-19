أعراض وأسباب الإصابة بورم الأحبال الصوتية بعد حديث خالد سليم عن مرضه

صحة
تذكر الفنان خالد سليم، مع متابعيه ما تعرض له منذ عدة أشهر، واكتشافه وجود ورم في الأحبال الصوتية، عبر حسابه على "فيس بوك".
وعلق: "زي الأيام دي السنة اللي فاتت، كنت بمر بأصعب فترة في حياتي، لو فاكرين شكلي قبل عملية استئصال الورم كان عامل إزاي، مفقدتش الأمل، وكان عندي إيمان وإرادة إني مفيش حاجة مستحيلة.. الحمد لله بالصبر والاستمرار، هتحققوا كل حاجة بتحلموا بيها".
أعراض وأسباب الإصابة بورم الأحبال الصوتية
أعراض وأسباب الإصابة بورم في الأحبال الصوتية بحسب ما ذكر الموقع الطبي mayo clinic:
صعوبة في التنفس.
ظهور بحة مستمرة في الصوت.
الإصابة بالسعال الجاف.
صعوبة في البلع.
التهاب الحلق وجفافه.
خشونة الحلق و"حشرجة" الصوت.
أسباب الإصابة بورم الأحبال الصوتية
إجهاد الأحبال الصوتية، الناتج عن الإفراط في استخدام الصوت.
عدوى فيروسية تهاجم الأحبال الصوتية.
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