بفستان مشجر و"وان شولدر".. ياسمين عبدالعزيز بالأزرق في أحدث ظهور

لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها.

وظهرت "ياسمين" في الصورة وهي مرتدية فستان أزرق مشجر، من موضة "وان شولدر"، وتركت شعرها منسدلًا، كما حرصت على وضع "الميكب" البسيط.

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وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصورة التي لاقت إعجاب أكثر من 70 ألف متابع: "الجمال كله"، "الياسمين"، "أنت الحب كله".

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2020، بمسلسل "ونحب تاني ليه"، مع الفنان شريف منير، والفنان كريم فهمي وعدد آخر من الفنانين.