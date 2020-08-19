هل يقع الطلاق على المرأة الحائض؟.. "الإفتاء" تجيب

فتاوى المرأة
يقع البعض في حيرة إتمام الطلاق أثناء فترة الحيض، وفي ذلك ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، تقول فيه السائلة: "هل يقع الطلاق في فترة الحيض؟".
وجاءت الإجابة على السؤال من أمين الفتوى بدار الإفتاء، "أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في فترة الحيض، وأنه يكون بذلك آثمًا"، موضحًا أن الحكمة من ذلك أن المرأة تكون في فترة الحيض في حالة نفسية سيئة فيجعل مزاج المرأة غير مهيء لأن تتعامل في الحياة الزوجية العادية فتكون دوافع الطلاق أكثر في تلك الفترة.
واستشهد أمين الفتوى، عندما جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخبره بأن ابنه عبدالله بن عمر، طلق زوجته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مره فليراجعها حتى تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك.
وذلك لكي يعطي فرصة لنفسه لعله يتم الإصلاح بينهما.
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