"أبو القمصان" توضح الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن

علاقات و مجتمع

يحتار البعض، في التفرقة بين أنواع الطلاق الرجعي والبائن فلكل منهم شكل معين.

يرصد "هُن"، الفرق بينهما، خاصة البائن بينونة صغرى وكبرى، من الناحية القانونية، كما أوضحته المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة.

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بدأت نهاد أبو القمصان، التفرقة بين نوعين من الطلاق البائن:

الطلاق البائن بينونة صغرى

ويعنى أنه يحدث الطلاق، وقبل انتهاء شهور العدة، يستطيع الزوج العودة مجددا، وتستمر الزوجة بمنزلها، الثانى الرجوع بعد انتهاء شهور العدة، وحينها يحدث الزواج كأنه لأول مرة بعد دفع المهر.

الطلاق البائن بينونة كبرى

في حالة حدوث الطلاق بينونة كبرى، يحدث الطلاق 3 مرات، وهنا لا يستطيع الزوج الزواج من زوجته السابقة، إلا بعد زواجها من شخص آخر وقت كافي.

الطلاق الرجعي

هو الطلاق الذى لا يحتاج فيه لعودة الزوجة إلى زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الإشهاد ولا ترفع أحكام النكاح اثناء شهور العدة.