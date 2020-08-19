من التنمر للتحرش والعنف.. مواقف "غير إنسانية" شهدتها سيدات مصر في 2020

علاقات و مجتمع

يأتي الاحتفال هذا العام، باليوم العالمي للعمل الإنساني، في ظل تفشي بعض العادات الغريبة على المجتمع، كـ"التحرش والتنمر والعنف" الذي تعرضت له بعض سيدات مصر، اللاتي تعرضن لمواقف غير انسانية مُورست ضدهن.

ووتستعرض "هُن"، أبرز حكايات العنف والتحرش والتنمر، في التقرير التالي:

الإعلامية ريهام سعيد: "أنا مش رد سجون"

انهارت الإعلامية ريهام سعيد من البكاء، أثناء رواية واقعة تحرش تعرضت لها أمام منزلها في مارينا بالساحل الشمالي، خلال إجازة عيد الأضحى.

وقالت "ريهام"، خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب": "أنا مش قالعة ومش لابسة بكيني، وبأكل ابني، وكنت قاعدة قدام بيتي، ووقف 6 شباب في العشرينات، وطلبوا مني أتصور فرفضت".

وأوضحت، أن طفلها في هذه اللحظة كان يقضي حاجته، وعندما رفضت طلب الشباب، قال أحدهم لهم: "يا عم سيبك منها دي محبوسة، دي رد سجون".

وواصلت: "أنا عاوزة حقي، وكنت محبوسة احتياطي، وثبتت براءتي في أول جلسة، أنا قضيت حياتي كلها بعمل كل حاجة كويسة لشغلي والناس والدولة، وفي الآخر اتحبست 30 يومًا وكان حبس احتياطي، أنا عاوزة أعرف دلوقتي أعمل ايه".

وأكملت: "مش كل واحد هيشوفني في الشارع هيقولي انتي رد سجون، أنا مش رد سجون، أنا واحدة بنت ناس أوي، والناس كلها عارفة مين عيلتي، ومتعلمة وحصلت على ماجستير وسيدة محترمة غصب عن أي حد، أنا ست شريفة غصب عن أي حد".

رانيا يوسف تفضح شباب تحرش بها

نشرت رانيا يوسف عبر صفحتها الشخصية فى موقع "تويتر"، صورا لبعض الشباب الذين قالت إنهم تحرشوا بها، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "نعم تعرضت للتحرش.. كلمة تعانى منها كل امرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعانى منها وكأنه شبح يطاردنا فى كل مكان.. حادثه الشاب الذى تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية بل هناك العشرات أو آلاف مثل هذا الشاب يبيحون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح!".

تابعت: "أنا أواجه التحرش اللفظى يوميا عبر منصات حسابتى الرسمية وأيضا الإيميل الخاص به الذى تأتى عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظى، والتى يستبيحون إرسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهرى بالمرأة فى كل مكان (عملها، المواصلات، وغيرها) وأيضا عبر الهواتف المحموله فالتحرش بأنواعه كبير فلا بد من التصدى له بكل أنواعه المختلفة لأنهم يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع".

كما علقت رانيا على الصور قائلة: "تم الاكتفاء بنشر الصور فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسلة لما تحتويه على ألفاظ خادشة".

"ليلى" ابنة لاعب كرة القدم عمرو السولية

تعرضت ابنة نجم وسط الفريق في النادي الأهلي، التي تبلغ من العمر 3 أعوام، إذ حملت عبارات التحرش، بعد نشر اللاعب صورة لها "بنتك وتكة يا سولية"، و"يا ريت تلبس بنتك ملابس محترمة وأنت شخص محترم فلازم تربي بنتك تربية محترمة، وربنا يخليلك ليلى وصوفيا".

وقال آخر، "بنتك مكنة صيني هبيع دكرين البط وادفع فلوسهم مهر واتجوزها"، و"استر بنتك عشان تكبر مستورة".

وعليه كان هذا الأمر صادم لنجم كرة القدم إذ أصبحت طفلته مادة خصبة للمتحرشين ما جعله يقرر الرد على هؤلاء قائلًا: "بنتي ليلى عندها 3 سنين ونص، لسه قالعة البامبرز الكلام ده بيتقال على طفلة، إيه اللي يخلي بني آدم خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير إنه فعلا خنزير، إيه المرض ده، دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين وبنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع علشان ميتعرضوش لأذاهم".

وتابع: "أتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش ولبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتي وهما شايفين اللي بيحصل، قررت أتقدم ببلاغات ضد أصحاب الكومنتات دي علشان اللي زيهم دول مينفعش يكبروا وسطنا".

فريدة وكاميليا شريف منير

تعرض الفنان شريف منير وأسرته، لأزمة كبيرة أصبحت حديث الكثيرين خلال الشهر الماضي، عقب تعرضه للتنمر والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا "إنستجرام"، وهو الأمر الذي وصل إلى اللجوء للقضاء.

كان منير شارك عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لابنتيه فريدة وكاميليا، وأرفق تعليقًا قال خلاله: "فريدة شريف منير اللي قاعدة.. كاميليا شريف منير اللي نايمة.. تصوير كاميليا شريف منير".

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الا أن الصورة تلقت العديد من تعليقات، حملت معنى التنمر والتحرش، ما جعل الفنان شريف منير يحذفها، من حسابه، ليعلق بعد ذلك: "الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير.. بعدما نزّلت صورة بناتي، فريدة 16 سنة، وكاميليا 12 سنة، وشوفت تعليقات من ناس مرضى، وقليلي الرباية، وجرحوا بناتي وجرحوني، فمسحت الصورة ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا، حسبنا الله ونعم الوكيل".

وعلق على إعادته لنشر الصورة قائلًا: "أنا إمبارح نزّلت صورة بناتي الصغيرين.. ولقيت تعليقات من ناس سافلة ومريضة.. جرحوني وجرحوا بناتي.. وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم.. طلبوا منّي أمسح الصورة.. فمسحتها".

وتابع "منير" في تعليقه: "لكن أنا نزّلتها تاني لأن شوية الهمج المتخلّفين دول مش هما اللي هيحددوا أنشر إيه وما أنشُرش إيه.. وأي حد هيكون على أي صفحة تخُصّني.. لو تعدّى حدوده.. هاخد الإجراء القانوني ضده.. اللي بيوصل للسجن أحياناً".

ليلى أحمد زاهر ووالدها في حمام السباحة

وكان قد تعرض الفنان أحمد زاهر وابنته ليلى، لموجة من الانتقادات والتنمر والتحرش، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ورد الفنان على تلك الانتقادات في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "الحدث".

وقال زاهر: "أنا مش عارف ليه بقينا كدة، ليه نجرح في بنات وأطفال صغيرين، لو الصورة مش عاجباك عديها ومتابعنيش، ده حسابي الشخصي أنا حر أحط عليه اللي أنا عايزة".

وتابع: "ليلى أنا حاضنها ومش باين منها أي حاجة غير دراعها، عشان كنت حاسس إن ده اللي هيحصل ومش هطلع صورة بنتي بمايو أصلا مستحيل، ومداري كل حاجة وبنتي وبيقولوا عيب إزاي تحضن بنتك".

وأضاف: "بنتي حتة مني كل حاجة ليا وهحضنها احنا محترمين في لبسنا وشكلنا وده أسلوب حياتنا، الشتايم بتزيد بأبشع الشتايم ومهينة ومينفعش تتقال على الهواء، أنا متصور مع بنتي مش واحدة شاقطها من الشارع".

وأكد زاهر أنه سيتخذ الإجراءات القانونية في المرة المقبلة، لأنه لن يسمح بشتم بناته "بجد وجعتني أوي ووجعت بنتي وصحابها في المدرسة يكلموها ليه نأذي المشاعر بالشكل ده من ناس مستخبية ورا جهاز في البيت، أي حد يشتم هقدم بلاغ في مباحث الإنترنت أسوة بالفنان شريف منير".

ابنة إيمان العاصي

كانت الفنانة إيمان العاصي كشفت عن مضايقات تتعرّض لها ابنتها ريتال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم استيعابها للأسباب الحقيقية وراء الشحنات من الغضب التي يسلطها البعض تجاه الآخرين وخاصة الأطفال، "أنا بنتي العيلة الصغيرة مش سايبنها في حالها".

شقيقة محمد رمضان

وكانت قد علقت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان، على التنمر الذي حدث بصورة زفافها، خلال الفترة الماضية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنها لم تكن تتابع ما يتم نشره عنها على وسائل التواصل الاجتماعي: "متابعتش، وجالي أخبار كتير، إن فيه كلام وحش وكلام حلو، وأول مرة أرد، أنا مش شايفة غير نعم ربنا علينا، الناس تفعل ما تفعل، وطول مانتي في طريقة شايفة هدفك وطريقك".

وأضافت: "أنا كأيمان مشوفتش، أو أنا مركزة في هدفي"، مثنية على زوجها: "الزوج يبقى عليه جزء كبير في الجزئية دي وجوزها اللي شايفها حلوة".

وأبدت استغرابها بسبب ما تعرضت له: "المصريين الذوق كله والمصريين الكلمة الطيبة، وده دينا وإسلامنا، وأكيد فيه حاجة غلط، ده دينا فلتقل خيرًا او لتصمت وقبل ما تكتب بوست أفكر أكتب أيه".

إنجي وجدان "أمنا الغولة وزومبي"

كذلك الفنانة إنجي وجدان لم تسلم من التنمر هى الأخرى وذلك خلال التعليقات على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من إحدى المتابعات التي تهكمت على الفنانة بأقبح الكلمات.

بدأ الأمر باقتراح من الفنانة وهى تحاور متابعيها من خلال منشور شاركته عبر حسابها، تطلب رأيهم في شراء عدسة لاصقة "لينسز"، جديدة، قائلةً: "إيه رأيكم يا جماعة أجيب لينسز زي ديه، من مسلسل ونسني".

لترد عليها إحدى المتابعات بكلمات من التنمر والمضايقة، قائلةً: "انتي من غير اللينسز تشبهي أمنا الغولة عاد هيك لينسز تطلعي زومبي تمام، ربنا ياخدك وياخد اللي سواك فنانة".