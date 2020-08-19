"دعم ورحمة".. مواقف إنسانية للرئيس مع سيدات مصر (صور وفيديو)

علاقات و مجتمع

يحتفي العالم في الـ19 من أغسطس في كل عام بيوم العمل الإنساني، وهو اليوم المخصص لهؤلاء العاملين في المجال الإنساني، أو من فقدوا حياتهم في سبيل مساعدة الآخرين، وتنعم السيدات في مصر، وخاصة المكافحات منهن، بدعم استثنائي، يقدمه الرئيس كلما ظهرت واحدة منهن، أو قابلها مصادفة في طريقه إلى افتتاح مشروعات أو تفقدها.

هكذا عود الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيدات مصر بأنه دائما ما "يحنو" عليهن، سواء بمساعدات مادية، أو تقديم دعم معنوي لهن، في الإعلام، وإبراز دورهن المهم والقوي والمحوري، في المجتمع بتربية النشئ، مهما كانت الظروف الحياتية صعبة، والمادة شبه منعدمة.

صيصة

"صيصة أبو دوح النمر"، سيدة صعيدية تعيش بالأقصر، تنكرت قسرا في زي رجل لمدة 40 عاما كي تتمكن من القيام بمهام عملها بعد وفاة زوجها ولا يليق سوى بالرجال، كانت هي أولى تلك السيدات التي أنعمت بدعم الرئيس.

كانت تعمل ماسحة أحذية منذ سنوات، ولكن يق العيش جعلها تلجأ للعمل في مجال البناء وحملت أحجارا، لا يعرف عنها الناس غير أنها رجل، كي تعف نفسها عن الرجال، وتتفرغ فقط لتربية ابنتها.

بعد أن انتشرت قصة صيصة، وأصبحت نموذجا مثاليا للسيدات الكادحات المثابرات، التقت صيصة بالرئيس عبدالفتاح السيسي في العام 2015، وقرر أن يهديها شقة تعيش فيها مع أسرتها، تسلمتها وتم اختيارها الأم المثالية، وتسلمت شقتها في العام 2017، وشاركت في الانتخابات الرئاسية العام الحالي، "ضي عنيا هنتخب مين غيره".

فتاة العربة

في العام الذي يليه مباشرة، وتحديدا عام 2016، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي على موعد مع مقابلة سيدة مكافحة أخرى، هي منى السيد إبراهيم، والتي عرفت إعلاميًا بـ"فتاة العربة".

والتقاها الرئيس بعد أن انتشرت صورها بشدة على الإنترنت وتحدثت الصحافة عن مشقة عملها في جر عربة بضائع يوميا كي تتمكن من إعالة أسرتها، واستقبلها السيسي في قصر الاتحادية نوفمبر من العام 2016.

وقال عنها الرئيس إنها "نموذجا مشرفا"، وأمر بتوفير شقة مجهزة للسيدة وأسرتها، كما وجه بمساعدتها في تعلم القيادة وتوفير سيارة نقل بضائع بدلا من العربة اليدوية التي تجرها، كما تكفل الرئيس بتأثيث شقة نجلها كي يتمكن من الزواج، وحضرت منى مؤتمر الشباب الذي أقيم في نفس السنة بجوار الرئيس الذي منحها خلال الفعاليات، جائزة الإبداع بشكل استثنائي.

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فتاة التروسيكل

تأتي مروة العبد، والتي عرفت إعلاميًا بـ"فتاة التروسيكل"، ومن الصعيد مرة أخرى ويكرر الرئيس السيسي مواقفه المشرفة معها، حيث قرر أن يلتقيها هي أيضا في قصره بالاتحادية، نوفمير من العام 2018، وذلك بعد أن انتشرت صورها عبر "السوشيال ميديا" وظهرت مروة معه بالملابس الصعيدية التقليدية.

مناشدة فاعلي الخير توفير لها "تورسيكل" كي تتمكم من العمل في النقل "طوب ودقيق كل حاجة"، لمساعدة والدها في تربية أخواتها الأربعة، هكذا ظهرت مروة لأول مرة.

حيث أن مروة البالغة من العمر 26 عاما، قالت إنها "عليها أقساط يجب تسديدها" لذا طلبت المساعدة، فوعدها الرئيس بشقة في المحافظة، فضلا عن تكفله بتجهيزها وقت عرسها، وطلب منها حضور مؤتمر الشباب القادم، وأمر بتوفير كافة احتياجتها.

شيكامارا

صدفة قادت الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قيامه بجولة تفقدية في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى الالتقاء بـ"سيدة الميكروباص"، فقد التقت به على طريق في محيط العاصمة حيث كان يتفقد المشروعات هناك، وذلك في العام 2018.

وتعمل "نحمده سعيد" والمعروفة بـ"شيكامارا"، على هذا الخط منذ حوالي 8 سنوات لمدة 10 ساعات يوميا وأحيانا تزيد كي تتمكن من إعالة ابنائها الأربعة بعد وفاة زوجها، وتوقف موكب الرئيس لمصاحفة السيدة على الطريق، وقرر أن يهديها سيارة ميكروباص خصيصا لها كي يسهل عليها توفير النفقات.

وقال السيسي، "أوجه التحية لكل سيدة مصرية تعمل من أجل بيتها، ويارب أقدر أقدم لكل سيدة مصرية، مثل ما قدمته للسيدة نحمده للتخفيف عنهن".