حكاية 8 مستريحات اتهمن بالاستلاء على 144 مليون جنيه "أباطرة النصب"

علاقات و مجتمع

"يتواجد النصاب في بيئة يملؤها الطمع"، هذا هو حال المصريين مع كل ظهور لـ"مستريح" جديد على الساحة، ومع كل قضية لا يتعظ هؤلاء المودعين لأموالهم مع أشخاص أو شركات بغرض الحصول علي ربح عالي بدون جهد أو عناء في فترة قصيرة، ولكن تذهب أحلامهم مع الريح، بعد إختفاء أو هروب "المستريح" بأموال المودعين.

آخر هذه الحكايات كانت تجمع عدد من الأهالي أسفل إحدى الشركات الخاصة في مدينة بني سويف، للمطالبة برد أموالهم من المستريحة الجديدة بعد أن فوجئ المودعين باختفاء السيدة، بعد أن قامت بإنشاء شركة لتوظيف الأموال، واستولت على الملايين مقابل صرف أرباح تصل لـ 60%، والغريب زيادة ظاهرة "السيدة المستريحة"، وتستعرض لكم "الوطن" حكايات "المستريحة" في مصر آخر 5 سنوات في التقرير التالي:

قررت نيابة ديرب نجم، حبس سيدة مسنة متهمة بالاحتيال والاستيلاء على مبلغ 15 مليون جنيه من مواطنين 4 أيام على ذمة التحقيق.

جاء ذلك بعد ورود عدة بلاغات من مواطنين مقيمين بـ "ديرب نجم - السنبلاوين- المنصورة - ميت غمر"، يتهمون "ليلى م ع ر" 65 عاما، مقيمة بقرية أبو عيد دائرة مركز ديرب نجم بالنصب عليهم والاستيلاء على مبلغ 15 مليون جنيه، بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد.

وردت 3 بلاغات ضد صاحبة محل لبيع الأجهزة الكهربائية، جمعت من المواطنين 34 مليون جنيه لإعادة تشغليهم، وتوظيفهم مقابل أرباح شهرية مغرية، وهربت بهم.

Advertisements

واتهم الأهالي السيدة بالنصب عليهم، وأطلقوا عليها "مستريحة بلقاس"، وأنها هربت بما جمعته من أموال، ورفضت إعادة المبالغ إليهم، أو صرف الأرباح التي تفوق أرباح البنوك بكثير.

أمرت النيابة العامة بمركز دراو في أسوان، بضبط وإحضار ربة منزل لاتهامها في مجموعة من البلاغات الرسمية بالاستيلاء على أموال 11 من المواطنين بلغت نحو 34 مليون جنيه، بحجة توظيفها في مشاريع مقابل الحصول على ربح شهري.

ألقى فريق مباحث قسم شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط، القبض على ربة منزل استولت على أكثر من 5 ملايين جنيه من أهالي أبوتيج، بدعوى توظيفها في مشروعات تضم أكثر من 30 حكما بالحبس بالبندر دائرة القسم.

تمكنت مباحث الأموال العامة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم محمد عماد عامر، رئيس المباحث، من القبض على "مستريحة" جمعت نحو 30 مليون جنيه من أهالي قرية شنو والقرى المجاورة لها، بهدف توظيفها في محل أعلاف وسماد خاص بها، مقابل أرباح شهرية، وجرى تحرير محضر وجار العرض على النيابة العامة.

أمرت نيابة إسنا الجزئية بحبس شقيقتين 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية النصب على مئات المواطنين بمركز ومدينة إسنا بجنوب الأقصر وجمع أكثر من 11 مليون جنيه بحجة تشغيلها في مشروع لتربية الأرانب.

واعترفت المتهمة الأولى "فاطمة. ع" بتحصيل أكثر من 11 مليون جنيه من المواطنين بالمدينة بحجة تشغيلها وتقديم فوائد شهرية لأصحابها، وذلك لصالح رجال أعمال بالقاهرة.

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بفرع الوجه القبلي بسوهاج، من إلقاء القبض على مستريحة جديدة تقيم بدائرة مركز المراغة، استولت على 11 مليون جنيه من 41 شخصا بغرض توظيفها في تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، إلا أنها استولت على المبالغ المالية.

تكثف المباحث الجنائية بالبحر الأحمر جهودها في البحث عن مستريحة جديدة تدعى "نرمين ع. ز. س" 47 سنة، نصبت على عدد من السيدات وجمعت منهم ملايين الجنيهات بحجة تشغيلها وفرت هاربة.

وتقدمت عدد من السيدات بمدينة الغردقة إلى قسم شرطة أول الغردقة بعدد من البلاغات يتهمون سيدة تدعى "نيرمين. ع" بجمع مبالغ مالية منهم وصلت إلى 4 ملايين جنيه، بحجة تشغليها في تجارة الأجهزة الكهربائية وأوهمتهم بأنها تملك شركة توريدات.